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17.11.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

Петербуржец рассказал следователям, как убил и расчленил отца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга признался следователям в убийстве и расчленении собственного отца. Тело 66-летнего мужчины, упакованное в хозяйственную сумку, было обнаружено накануне в реке Смоленке. Как сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, мужчине уже предъявлено обвинение, обстоятельства случившегося выясняются.

В Петербурге завели дело по факту обнаружения сумки с частями тела

Пока мужчина рассказал следователям следующее. Он общался с отцом в квартире по Новосмоленской набережной, в какой-то момент они поссорились. Сын достал ружье и выстрелил отцу в голову. Мужчина скончался. Тогда сын решил избавиться от тела. Он пошел в хозяйственный магазин, купил две тележки и две хозяйственные сумки. Дома он расчленил тело отца электролобзиком, сложил в сумки и выбросил в реку недалеко от дома.

Преступление произошло 13 ноября. В тот же день отца хватилась его дочь. Она обратилась в полицию, вышла на общественников. Пенсионера в течение трех дней искали по всему городу.

Сын был задержан через несколько часов после обнаружения тела отца.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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