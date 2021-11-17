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17.11.2021 19:44
Рубрика: Власть

Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Крымское власти приняли окончательное решение о маршруте прокладки объездной дороги от Симферополя к Южному берегу Крыма. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

- Сегодня состоялась рабочая встреча, в ходе которой принято итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя. К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее, решение принято окончательно - трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища, - рассказал Аксенов.

Фото: Инфографика "РГ"
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Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с жителями Заречного для обсуждения всех острых вопросов, в том числе оценки участков и недвижимости в зоне сноса.

- Приношу жителям села извинения и гарантирую, что примем все меры, чтобы качество их жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей, - пообещал Сергей Аксенов.

Он также сообщил, что проект предполагает создание инфраструктуры - строительство канализации, дорог.

Как сообщалось ранее, юго-восточный обход Симферополя планируют начать строить в 2022 году. Стоимость контракта 251 миллион рублей. Трасса выведет транспортный поток, следующий от Крымского моста, от села Донского, к селу Перевальное и дальше на существующую трассу Симферополь - Алушта.

В ноябре 2020 года состоялись общественные слушания о строительстве объездной трассы. Правительство РК рассматривало несколько вариантов строительства дороги.

По первому варианту трасса должна была пройти прямо через село Заречное в 130 метрах от Аянского водохранилища. По второму - дорога огибает военный полигон и пересекает действующую трассу в районе остановки Перевальное-1, далее проходит через садовое товарищество "Родничок" и вливается в действующую трассу в районе лесничества. Жители Добровской долины обратились к властям с просьбой не рассматривать вариант прохождения трассы около Аянского водохранилища и проработать вариант с наименьшим ущербом для населения и экологии.

На общественные слушания был вынесен второй вариант строительства дороги: она пройдет вдоль земель Минобороны, дальше пересечет Ялтинскую трассу в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. За этот вариант проголосовали большинство присутствующих.

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