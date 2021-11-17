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Рики Джервейс опубликовал новый трейлер "Жизни после смерти"

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    17.11.2021, 09:29
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Ricky Gervais Фото: youtube.com/ Ricky Gervais
Фото: youtube.com/ Ricky Gervais

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс, создатель первого, британского "Офиса", а ныне - трогательного сериала "Жизнь после смерти" (After Life), два сезона которого вышли на Netflix, поделился первыми кадрами третьего, финального сезона, который выйдет на экраны в следующем году.

Фото: sonypictures.ru
Вышел второй трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" на русском языке

В небольшом видео, которое Джервейс разместил на YouTube, его геройТони показан под песню Queen You're My Best Friend в разных ситуациях в сопровождении самого преданного и любящего существа, немецкой овчарки Бренди. И возникает такое впечатление, что Тони наконец-то становится легче.

Тем не менее последние кадры породили кучу вопросов о судьбе Бренди, которые выплеснулись и в аккаунт Джервейса в Twitter. В присущей ему лаконичной манере Рики ответил: "Собака не умирает":

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