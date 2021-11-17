Рики Джервейс опубликовал новый трейлер "Жизни после смерти"

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс, создатель первого, британского "Офиса", а ныне - трогательного сериала "Жизнь после смерти" (After Life), два сезона которого вышли на Netflix, поделился первыми кадрами третьего, финального сезона, который выйдет на экраны в следующем году.

В небольшом видео, которое Джервейс разместил на YouTube, его геройТони показан под песню Queen You're My Best Friend в разных ситуациях в сопровождении самого преданного и любящего существа, немецкой овчарки Бренди. И возникает такое впечатление, что Тони наконец-то становится легче.

Тем не менее последние кадры породили кучу вопросов о судьбе Бренди, которые выплеснулись и в аккаунт Джервейса в Twitter. В присущей ему лаконичной манере Рики ответил: "Собака не умирает":