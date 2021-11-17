В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2"

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG может иметь политические причины. Такое мнение высказал член немецкой партии "Альтернатива для Германии" Альберт Брайнингер.

Он считает, что регулятор намерен выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ. При этом политик отметил, что трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает - политика или немецкая бюрократия. Брайнингер подчеркнул, что не видит никаких признаков отказа от "Северного потока-2", поскольку в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта.

Напомним, во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение назвали "исключительно регуляторным". Процесс возобновится, когда основные активы и человеческие ресурсы будут переданы дочерней организации.

Ранее депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что решение по сертификации газопровода "Северный поток-2" может быть принято немецким регулятором в середине января 2022 года. При этом он подчеркивал, что есть необходимость запустить проект как можно скорее.