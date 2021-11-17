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В Сети появился отрывок из нового хоррора с Брюсом Кэмпбеллом

Новости
    17.11.2021, 11:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Screen Media Films Фото: youtube.com/ Screen Media Films
Фото: youtube.com/ Screen Media Films

На YouTube опубликован фрагмент из кровавого комедийного фильма ужасов "Черная пятница", в котором икона жанра Брюс Кэмпбелл (aka Эшер-слэшер) вновь примерил образ истребителя нечисти. Да с прибаутками, как у него заведено.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Женщины в черном"

Действие очень черной сплэттер-юморески разворачивается в супермаркете игрушек в ночь большой распродажи, так называемой "Черной пятницы", где группе сотрудников, во главе с менеджером Джонатаном (Кэмпбелл), предстоит схлестнуться с толпами одемоневших покупателей, оккупированных инопланетным паразитом.

Режиссер - клипмейкер Кейси Тебо (видео для Aerosmith). В других ролях: Девон Сава ("Пункт назначения"), Ивана Бакеро ("Лабиринт фавна"), Майкл Джей Уайт ("Закатать в асфальт"), Райан Ли ("Во все тяжкие"), Марк Стегер ("Очень странные дела") и Лонни Фармер ("Касл-Рок").

Премьера - 19 ноября, цифровой релиз - уже 23-го.

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