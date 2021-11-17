Новости

ВВС Израиля нанесли авиаудар по пригороду Дамаска 03:48
В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2" 03:39
Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов 02:58
Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет 02:21
В Нью-Йорке только привитым разрешат встретить Новый год на Таймс-сквер 01:49
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022 01:14
Четверо россиян задержаны в Косово 00:44
Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400 16.11.2021
ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинации 16.11.2021
Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 16.11.2021
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 16.11.2021
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 16.11.2021
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 16.11.2021
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 16.11.2021
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 16.11.2021
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 16.11.2021
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 16.11.2021
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 16.11.2021
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 16.11.2021
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 16.11.2021
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 16.11.2021
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 16.11.2021
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 16.11.2021
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 16.11.2021
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 16.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 02:21
Рубрика: В мире

Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет

Сербия рассматривает возможность покупки по 3 млрд кубометров российского газа ежегодно на протяжении 10 лет. Об этом во вторник заявил сербский президент Александар Вучич.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Сербия первой в Европе начнет применять вакцину "Спутник Лайт"

О таких объемах поставок газов он намерен попросить президента России Владимира Путина. Вучич отметил также, что в настоящее время Сербия по долгосрочному договору покупает российский газ по 270 долларов и опасается подорожания цен до 900 долларов, пишет ТАСС.

Ранее Вучич уже заявлял, что во время встречи с российским лидером планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок, так как Сербии "нужен все больший объем". Сербский президент также сообщал, что его страна готова продолжить реализовывать с "Газпромом" проекты строительства соединительных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток".

В мире Европа Сербия Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября