Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет

Сербия рассматривает возможность покупки по 3 млрд кубометров российского газа ежегодно на протяжении 10 лет. Об этом во вторник заявил сербский президент Александар Вучич.

О таких объемах поставок газов он намерен попросить президента России Владимира Путина. Вучич отметил также, что в настоящее время Сербия по долгосрочному договору покупает российский газ по 270 долларов и опасается подорожания цен до 900 долларов, пишет ТАСС.

Ранее Вучич уже заявлял, что во время встречи с российским лидером планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов его поставок, так как Сербии "нужен все больший объем". Сербский президент также сообщал, что его страна готова продолжить реализовывать с "Газпромом" проекты строительства соединительных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток".