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18.11.2021 16:17
Рубрика: Власть

Грызлов назвал указ Путина по Донбассу вынужденным ответом на действия Киева

Текст: Марина Алешина
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам является "вынужденным ответом на действия Киева". Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

По его словам, эти действия Киева "направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида"​​​.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Как Киев перечеркивает Минские соглашения

" Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - отметил Грызлов.

Как известно, указ предусматривает равный доступ к участию в госзакупках РФ товаров с Донбасса наравне с российскими, а также отменяет экспортные и импортные квоты на перемещение товаров через таможенную границу. В Москве называют эти меры шагом к подъему экономик Донецка и Луганска в металлургии, энергетике и машиностроении.

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