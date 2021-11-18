Грызлов назвал указ Путина по Донбассу вынужденным ответом на действия Киева

По его словам, эти действия Киева "направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида"​​​.

" Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - отметил Грызлов.

Как известно, указ предусматривает равный доступ к участию в госзакупках РФ товаров с Донбасса наравне с российскими, а также отменяет экспортные и импортные квоты на перемещение товаров через таможенную границу. В Москве называют эти меры шагом к подъему экономик Донецка и Луганска в металлургии, энергетике и машиностроении.