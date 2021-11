Обзор Honor 50: топ за свои деньги

Бренд Honor давно известен российским любителям смартфонов - компания предлагает одно из лучших соотношений цена/качество на рынке. В этом году компания получила разрешение на использование сервисов Google и немедленно вернула магазин Google Play в смартфоны, первым из которых в России стал Honor 50. Давайте посмотрим, что получает покупатель за 34 990 рублей (именно столько стоит базовый вариант на 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти).

Комплектация и дизайн

Смартфон поставляется в картонной коробке, в комплект входит скрепочка для смены сим-карты, руководство, фирменный адаптер и провод USB Type-C.

Дизайн смартфона очень приятный хотя, безусловно, похож на другие смартфоны на рынке.. Но ругать за это компанию точно не стоит - все современные телефоны похожи на друг друга как две капли воды, и главное то, чем они отличаются друг от друга. Honor 50 представлен в четырех цветах: полночный черный, изумрудно-зеленый, мерцающий кристалл и перламутровый лого.

Эта фраза стара как мир, но нельзя не упомянуть, что аппарат отлично лежит в руке. Он тонкий и достаточной легкий. Задняя панель выполнена из стекла и переливается на ярком солнце. По элементам управления все стандартно - качелька громкости и кнопка включения находятся справа на боковой грани, внизу есть слот для двух nano-SIM, микрофон, разъем USB Type-C, динамик. Наверху также расположились два микрофона.

Фото: Honor

Дисплей

Смартфон оснащен OLED-экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей, плотность пикселей - 392 точки на дюйм. Поддерживается режим всегда включенного экрана - Always On Display, а также частота обновления до 120 Гц. Ее действительно видно - при прокрутке меню все происходит очень плавно, а геймеры наверняка оценят повышенную частоту в играх. Кроме того, на устройстве есть специальная пленка, которая наклеена на экран - ее частота 300 Гц.

Сканер отпечатков пальцев располагается в экране и к его работе претензий нет - аппарат разблокируется довольно шустро и сразу готов к эксплуатации. Кроме того, присутствует функция разблокировки по лицу.

Производительность

С производительностью Honor 50 полный порядок - в смартфоне используется довольно шустрый процессор от Qualcomm - Snapdragon 778G. Мы тестировали версию на 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, и она показала себя очень хорошо. Например, в тесте Geekbench 5 аппарат выдал 782 виртуальных попугая в одноядерном тестировании и 2800 попугаев в многоядерном. Разумеется, до уровня флагманов этот чип не дотягивает, но перед ним и не стоит такой задачи considering its available price- это "предфлагманский" процессор с хорошей производительностью, которая удовлетворит абсолютно любого, даже самого притязательного, пользователя.

В аппарате присутствует NFC - это значит, что вы можете расплачиваться смартфоном практически везде. Есть и поддержка сетей пятого поколения, но для России она не особо актуальна.

Камеры

Смартфон получил четыре камеры: это основной модуль с разрешением 108 мегапикселей c диафрагмой f/1.9, 120-градусный ультраширик на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.2, датчик глубины на 2 мегапикселя и камера для макросъемки на 2 мегапикселя. Можно писать видео с разрешением 4К в 30 кадрах в секунду или в FULL HD в 60 кадрах в секунду.

Что касается качества снимков, то днем аппарат снимает прекрасно - тут нет никаких вопросов. Все цвета на фотографиях передаются правильно. Во время ночной съемки - например, на фотографии соседнего дома - могут появиться небольшие шумы.

Несколько слов стоит сказать и про макросъемку: если следовать инструкциям и расположить объектив на положенные 4 см от объекта съемки, то аппарат снимает очень даже хорошо. Но если вы будете снимать макросъемку дальше 4 см, например, в районе 6 см, то изображение будет на уверенном среднем уровне.

В аппарате присутствует функция мультивидео: она позволяет одновременно снимать видео и на фронтальную, и на основную камеру, что особенно полезно при записи видео для социальных сетей, когда пользователь хочет показать и себя, и то, что он снимает, не переключая камеру. Вполне вероятно, что уже совсем скоро мы увидим такие ролики на YouTube, в Instagram и TikTok.

Аккумулятор

Аккумулятор Honor 50 на 4300 мАч, поддерживается фирменная быстрая зарядка Honor SuperCharge, что чрезвычайно удобно. Например, можно получить 70% всего за 20 минут, а 100% меньше, чем за час - 45 минут. Сам смартфон при этом работает целый день - с самого утра до позднего вечера.

Итоги

Honor 50 - отличный аппарат, который наверняка понравится покупателям. У него симпатичный дизайн, он быстро заряжается, шустро работает. Он наверняка понравится и любителям снимать видео - можно смело предположить, что в ближайшее время соцсети заполонят "двойные" ролики. Кроме того, поддерживаются сети пятого поколения - достаточно нажать на переключатель 5G и прийти в одну из тестовых зон, где данные сети работают. На тестовых замерах аппарат показал скорости в районе 400 мбит/с.

Конечно, не обошлось и без минусов - в виде не очень хорошей ночной и макросъемки, но аппарату за 35 тысяч рублей такое вполне простительно, а количество плюсов значительно перевешивает количество минусов.