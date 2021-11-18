Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - врал

Теперь, как говорится, на голубом глазу депутат, который говорил про любовь к ночным прогулкам по лесу, рассказал, как убил лося. Он приехал в гости к друзьям порыбачить и поохотиться. Во время застолья, по словам Рашкина, хозяин сообщил, что "охота открыта, и разрешение на отстрел копытных есть". "Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований, так как до этого не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению", - подчеркивает депутат.

Оказывается, Рашкин был в лесу с тепловизором и заметил на поляне какое-то крупное животное. "Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Но была осенняя ночь и плохая видимость через тепловизор прицела. "Я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", - рассказывает Рашкин.

Заметим, что кабана с лосем, конечно, спутать очень сложно - они далеко не одинаковые, что по высоте, что по габаритам.

После выстрела Рашкин подошел к животному. "Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте", - добавил депутат.

Загрузить тушу в машину помог один из товарищей. На одной из полян машина заглохла. Что было потом - видела вся страна. На место охоты подъехали люди в форме и потребовали открыть машину Рашкина.

"После чего, получив от меня ответ, что это мясо лося, они сказали, что охотиться здесь на лося запрещено, и это незаконно. И в это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту, я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - заключил депутат.

Судя по его словам, его специально обманули товарищи, а воспользовались этим провокаторы. Но почему тогда депутат отказался от медосвидетельствования, если, по его словам, был совершенно трезв. Его за отказ оштрафовали. Тогда почему он не оспорил этот штраф, если он был незаконным?

Напомним, Валерия Рашкина, депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ, задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике его машины была окровавленная туша лося, а рядом топор и два ножа со следами крови. Проверяющие поехали на выстрелы и наткнулись на машину и депутата с лосем. Оружие, треногу, прибор для ночной охоты и охотничий билет Рашкина нашли чуть позже, брошенными в кусты. Заметим, что стрелял он в зверя на той лесной территории, где из-за маленькой численности лося охота на сохатого была запрещена. Заметим, что сам депутат родом из этих мест, не раз тут бывал и жил. Так что странным выглядит объяснение о незнании прямых запретов на здешнюю охоту.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Кстати, выяснилось, что Рашкин застрелил единственную в этих местах лосиху, на приплод которой местные лесники очень рассчитывали.

По статье о незаконной охоте максимально можно получить до двух лет лишения свободы и серьезный штраф. Но для этого надо пройти непростую процедуру освобождения депутата от неприкосновенности. Просить об этом может только Генеральный прокурор РФ, что он и сделал в минувшую среду. А в ночь на четверг Рашкин решил сказать правду. Дума запланировала обсудить представление Генерального прокурора 25 ноября.