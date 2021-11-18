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18.11.2021 15:38
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, распилившего своего отца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге по решению Василеостровского районного суда на два месяца арестован мужчина, которого обвиняют в убийстве и расчленении собственного отца, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В Ленинградской области 97-летнюю пенсионерку убило в лифте

Напомним, части тела погибшего, упакованные в хозяйственную сумку, были обнаружены в реке Смоленке. Значительное количество останков не обнаружено до сих пор.

По версии следствия, сын и отец поссорились. Тогда сын достал ружье и выстрелил в отца. Мужчина скончался, а сын распилил тело отца электролобзиком, сложил в три хозяйственные сумки и выбросил в реку.

Когда к мужчине пришли следователи, тот сразу признал свою вину.

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