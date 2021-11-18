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18.11.2021 15:30
Рубрика: Общество

Регионы обяжут ликвидировать городские свалки

Текст: Алексей Рыбин

Регионы и муниципалитеты обяжут ликвидировать городские свалки. Для этого в закон "Об охране окружающей среды" будут внесены соответствующие изменения. Такое поручение Минприроды дала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Фото: iStock
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По словам Абрамченко, сейчас одной из главных проблем при ликвидации свалок в городах является завышение стоимости работ со стороны проектировщиков и несоответствие проектов требованиям экологической экспертизы.

"Это недопустимо. Правительство готовит изменения в действующее регулирование, чтобы ликвидировать все правовые пробелы. В частности, Минприроды нормативно определит предельную стоимость ликвидации объектов по наиболее эффективным технологиям за один гектар и одну тысячу кубометров отходов. А Росприроднадзор - в обязательном порядке будет сопровождать ликвидацию и выполнять финальную приемку работ", - сказала Виктория Абрамченко.

Так, Росприроднадзор должен получить полномочия обследовать и оценивать все свалки, формировать технические решения по их ликвидации, проверять достоверность смет и отслеживать ход самих работ. Региональные органы власти и местного самоуправления будут законодательно обязаны выявлять и ликвидировать свалки. А Роспотребнадзор получит полномочия по оценке воздействия свалок на здоровье граждан и продолжительность жизни.

"С одной стороны, эти меры позволят централизованно выявлять объекты накопленного вреда, понимать общую картину по стране, а также оценить влияние таких объектов на здоровье и качество жизни граждан. С другой - комплексно провести генеральную уборку страны, оптимизировать сроки и стоимость работ, и повысить эффективность такой расчистки вредных объектов для граждан", - заключила Виктория Абрамченко.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" в России планируется ликвидировать к 2024 году 191 свалку. А по итогам этого года должно быть ликвидировано 14 свалок.

Уже полностью выполнены работы в Челябинской области и Татарстане. На финальной стадии находятся свалки Ставропольского края, Рязанской, Ленинградской, Тульской, Липецкой и Омской области. С отставанием от графика идут работы в Новгородской и Тверской области, а также Чувашии.

Экологический эффект от рекультивации свалок должны почувствовать более 1,2 млн россиян.

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