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18.11.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей

Текст: Алексей Рыбин

Федеральная таможенная служба с начала года пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей. Всего сотрудники ведомства задержали на границе порядка 34 млн пачек нелегального табака, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела контроля за оборотом товаров ФТС Светлану Арбекову.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"В 2021 году таможенными органами совместно с МВД, Роспотребнадзором задержано около 34 млн пачек табачной продукции весом около 4 тысяч тонн стоимостью более миллиарда рублей", - рассказала Арбекова.

Как пояснила специалист, схема контрабандистов и продавцов табака от уплаты акцизов основана на свободном перемещении в рамках ЕАЭС. По этой причине, пояснил Светлана Арбекова, ФТС поддерживает инициативы по увеличению штрафа за незаконное предпринимательство.

По выявленным в 2021 году нарушениям уже возбуждено 116 уголовных дел.

По данным Национального научного центра компетенций, по итогам девяти месяцев этого года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%. Из-за нелегальной торговли Россия теряет порядка 500 млрд рублей в год.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Минфин ФТС Алкоголь и табак

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