Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей

Федеральная таможенная служба с начала года пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей. Всего сотрудники ведомства задержали на границе порядка 34 млн пачек нелегального табака, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела контроля за оборотом товаров ФТС Светлану Арбекову.

"В 2021 году таможенными органами совместно с МВД, Роспотребнадзором задержано около 34 млн пачек табачной продукции весом около 4 тысяч тонн стоимостью более миллиарда рублей", - рассказала Арбекова.

Как пояснила специалист, схема контрабандистов и продавцов табака от уплаты акцизов основана на свободном перемещении в рамках ЕАЭС. По этой причине, пояснил Светлана Арбекова, ФТС поддерживает инициативы по увеличению штрафа за незаконное предпринимательство.

По выявленным в 2021 году нарушениям уже возбуждено 116 уголовных дел.

По данным Национального научного центра компетенций, по итогам девяти месяцев этого года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%. Из-за нелегальной торговли Россия теряет порядка 500 млрд рублей в год.