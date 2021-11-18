Уникальный лимузин ЗИЛ выставили на продажу

На продажу выставили лимузин ЗИЛ. Главная его особенность - от относится к числу последних собранных на ныне уже не существующем заводе. Продавец хочет выручить за машину 21,8 млн рублей.

Хоть в объявлении на сайте "Авто.ру" и стоит 2015 год выпуска, автомобиль закончили собирать в 2019 году. Так что он вообще мог оказаться последним среди всех представительских ЗИЛов.

ЗИЛ-41041 является укороченной версией лимузина 41047. Его колесная база уменьшена с 3880 до 3300 миллиметров. По имеющимся данным, построено меньше 30 экземпляров из общего тиража семейства порядка 200 автомобилей.

Силовая установка ЗИЛа-41041 не отличается от применяющейся на лимузине. Это атмосферная "восьмерка" объемом 7,7 литра мощностью 315 л.с. Через трехступенчатый "автомат" тяга передается на задние колеса.

Пробег машины всего 2000 километров. Салон отделан велюром.

Ранее "РГ" сообщала о том, что авторитетное британское издание Autocar составило список 20 лучших бронированных представительских автомобилей в мировой истории. Интересно, что в перечне оказался и один советский автомобиль - ЗИЛ-41052.

Фото: www.auto.ru