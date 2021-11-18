Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.11.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

Уникальный лимузин ЗИЛ выставили на продажу

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На продажу выставили лимузин ЗИЛ. Главная его особенность - от относится к числу последних собранных на ныне уже не существующем заводе. Продавец хочет выручить за машину 21,8 млн рублей.

Фото: iStock
Сложно запомнить. Названы автобренды, которые чаще всего пишут с ошибками

Хоть в объявлении на сайте "Авто.ру" и стоит 2015 год выпуска, автомобиль закончили собирать в 2019 году. Так что он вообще мог оказаться последним среди всех представительских ЗИЛов.

ЗИЛ-41041 является укороченной версией лимузина 41047. Его колесная база уменьшена с 3880 до 3300 миллиметров. По имеющимся данным, построено меньше 30 экземпляров из общего тиража семейства порядка 200 автомобилей.

Силовая установка ЗИЛа-41041 не отличается от применяющейся на лимузине. Это атмосферная "восьмерка" объемом 7,7 литра мощностью 315 л.с. Через трехступенчатый "автомат" тяга передается на задние колеса.

Пробег машины всего 2000 километров. Салон отделан велюром.

Ранее "РГ" сообщала о том, что авторитетное британское издание Autocar составило список 20 лучших бронированных представительских автомобилей в мировой истории. Интересно, что в перечне оказался и один советский автомобиль - ЗИЛ-41052.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru