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18.11.2021 13:44
Рубрика: Власть

В Роспотребнадзоре прокомментировали угрозу утечки вируса оспы в США

Текст: Ирина Невинная
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о потенциально опасном инциденте в одной из лабораторий США, где в холодильнике были обнаружены пробирки с надписью "оспа".
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Роспотребнадзоре, комментируя ситуацию, отметили, что лишь две научные организации - одна в США и одна в России - имеют право хранить образцы смертельно опасного вируса.

Фото: iStock
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Пробирки с надписью "оспа" были случайно обнаружены в холодильнике в одной из лабораторий в штате Пенсильвания, занимающейся изучением вакцин. Работник, проводивший очистку морозильной камеры, использовал защитную маску и перчатки.

"Как сообщили в CDC, содержимое пробирок, по-видимому, не использовалось, и нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию вируса. Расследованием инцидента занимаются CDC, их партнеры в правительстве и правоохранительные органы", - передает суть инцидента Роспотребнадзор.

В российском контролирующем ведомстве отмечают: проводить работы с живым вирусом натуральной оспы и хранить образцы вируса имеют право лишь две лаборатории мира - в СDC и Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Обе лаборатории имеют максимальный уровень биологической защиты и регулярно проходят инспекционную проверку со стороны ВОЗ.

"Обнаружение неучтенных образцов вируса натуральной оспы в Пенсильвании - не первый подобный инцидент на территории США. В 2014 году в Бетесде (штат Мэриленд) были найдены шесть пробирок с натуральной оспой, находившиеся в хранилище одного из учреждений Национальных институтов здравоохранения США", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Благодаря проведению глобальной вакцинальной кампании случаев заболевания оспой не регистрируется в мире уже более 40 лет, и в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации этого заболевания. "Несмотря на то, что естественные случаи заражения вирусом не отмечаются более 40 лет, потенциальное наличие неизвестных мест хранения образцов оспы и повторяющиеся эпизоды их обнаружения являются источником риска заражения лабораторного персонала и гражданского населения - на фоне прекращения массовой вакцинации и снижения уровня коллективного иммунитета против вируса натуральной оспы и родственных ей ортопоксвирусов, например, вируса оспы обезьян", - предупредили в Роспотребнадзоре.

Фото: Photoxpress
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Ситуация тревожная, тем более, что спустя всего день после заявления о находке в Пенсильвании CDC сообщили о втором в этом году завозном случае заболевания оспой обезьян в США, связанном с поездкой в Нигерию, впервые с 2003 года. За последние годы завозные случаи оспы обезьян из Африки, где сохраняются природные очаги этой инфекции, были также отмечены в Соединенном Королевстве, Израиле и Сингапуре.

"Несмотря на ограниченную передачу от человека человеку и меньшую клиническую тяжесть заболевания, в сравнении с натуральной оспой, оспа обезьян является опасным зоонозом, вспышки которого, по данным ВОЗ, характеризуются летальностью от 1 до 10%", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что учитывая сохраняющиеся риски распространения инфекции, в ГНЦ "Вектор" продолжается разработка осповакцины, эффективной против натуральной оспы и других ортопоксивирусных инфекций. "Это уникальная вакцина четвертого поколения, не имеющая аналогов в мире. За счет выключения шести генов, отвечающих за вирулентность, обеспечивается ее особая безопасность и применимость для широкого круга лиц", - отметили в Роспотребнадзоре.

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