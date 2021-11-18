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Вышел тизер финального сезона криминальной саги "Озарк"

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    18.11.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков

Netflix показал на своем YouTube-канале новый драйвовый тизер-трейлер четвертого сезона криминальной саги "Озарк" (Ozark), который станет для шоу заключительным.

Фото: youtube.com/ RWV Films
Вышел трейлер французского фильма "Триумф" о тюремном театре

Релиз - 21 января 2022 года.

Первый сезон "Озарка" вышел в 2017-м. В центре насыщенной действами и финтами эпопеи - финансового консультанта Марти Бёрда (Джейсон Бейтман), который после профессиональной катастрофы вынужден вместе с семьей перебраться в небольшой курортный городок Озарк в Миссури. И внезапно для себя начать погрязать в противоправной деятельности еще глубже. С вовлечением в процессы домочадцев и прочих окружающих.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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