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19.11.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отработает простои в декабре. Остановок производства не предвидится

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе утверждён предварительный график работы производств в декабре 2021 года. Завод планирует выпускать автомобили без простоев.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada с обязательными допами с завода: АвтоВАЗ одумался

"АвтоВАЗ рассчитывает выпускать автомобили в декабре по 30-е число включительно, - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ" со ссылкой на график работы. - В целом документ предусматривает изготовление машин российского бренда каждый рабочий день декабря на всех конвейерах, а в последнюю рабочую неделю декабря будут задействованы в основном сборочно-кузовное производство Kalina, где делают Lada Granta, и конвейер в Ижевске (Lada Vesta)".

В настоящее время работают сборка Lada Vesta, внедорожников семейства Lada Niva, автомобилей на платформе B0 (Lada Xray, Largus, Renault Logan, Sandero). Пока ведётся сборка автомобилей семейства Lada Granta, вторая смена - простой.

Ранее "РГ" сообщала о возобновлении приёма заказов на трёхдверные Lada Niva Legend, но их сборка начнётся не ранее января 2022 года.

#Lada