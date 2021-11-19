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19.11.2021 11:11
Рубрика: Российский автопром

Трехдверная "Нива" снова доступна к заказу. Сборка стартует в 2022 году

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ снова принимает заказы на классическую Lada Niva Legend в трёхдверном кузове, но ждать клиентам поставки автомобиля предстоит почти два месяца.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada с обязательными допами с завода: АвтоВАЗ одумался

В октябре 2021 года АвтоВАЗ прекратил приём заказов на трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend, спустя месяц его возобновили - об этом со ссылкой на производственный план завода сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Согласно документу, в январе 2022 года с конвейера будут сходить "короткие" внедорожники в шести комплектациях в семи цветовых вариантах.

В настоящее время цена на Lada Niva Legend начинается от 659 900 рублей.

Напомним, ноябрь 2021 года должен был стать для пятидверной модификации Lada Niva Legend последним, однако в связи с тем, что АвтоВАЗ не успевает отработать все полученные заказы на модель, её сборка будет продолжена в декабре, а также, если план снова не будет выполнен, например, по причине отсутствия комплектующих, и в январе.

#Lada