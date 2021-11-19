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19.11.2021 15:26
Рубрика: Культура

Фильм "Капитан Волконогов бежал" приобрели для показа в США, Италии и Норвегии

Текст: Сусанна Альперина
Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" впервые был показан в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля в этом году. Фильм участвовал и в конкурсе 32-го "Кинотавра" и стал лучшим, по мнению его зрителей, а также получил Приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Работу Сергея Февралева, художника-постановщика фильма, оценили на Международном кинофестивале в Чикаго, наградив его призом "За лучшее художественное решение". Также фильм получил "Бронзовую звезду" основного конкурса и приз жюри NETPAC на международном кинофестивале в Эль-Гуне (Египет).
Фото: 1-2-3 Production Фото: 1-2-3 Production
Фото: 1-2-3 Production

А в пятницу, 19 ноября, стало известно, что американская независимая кинокомпания Samuel Goldwyn Film, которая более 20 лет разрабатывает, производит и занимается дистрибуцией инновационных художественных и документальных фильмов, приобрела права на показ картины на территории Северной Америки. Об этом написало авторитетное индустриальное издание Variety.

Фото: WDSSPR
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"После невероятной премьеры фильма в Венеции мы с нетерпением ждем момента, когда сможем показать его зрителям. Мастерское исполнение Юры Борисова приводит в движение каждый механизм потрясающе сконструированного фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова", - говорит Майлз Файнбург, директор по продажам и дистрибуции Samuel Goldwyn Films.

"Конечно, для нас важно было не только выйти с фильмом к американскому зрителю, но и сделать это с крутым дистрибьютором. С тем, кто влюбится в наш фильм и будет готов с ювелирной тонкостью подойти к работе над ним. Samuel Goldwyn Films, которые начали свой путь с "Лолиты" Эдриана Лайна с Джереми Айронсом и за более чем 20 лет работы внесли большой вклад в развитие проката иностранного кино на территории США, - прекрасный выбор для нас", - это слова одного из продюсеров фильма Валерия Федоровича. А другой продюсер - Евгений Никишов - напоминает, что "Последние успешные кейсы компании Samuel Goldwyn Films, особенно работа над датским фильмом "Еще по одной", который получил "Оскар" за лучший иностранный фильм, не оставили у нас сомнений в правильности выбора. Мы уверены, что "Капитан Волконогов бежал" в хороших руках".

Memento International, французский партнер фильма по международной продаже прав, заключил еще несколько важных сделок. Так, у фильма будут международные релизы в Италии (I Wonder), Бенилюксе (Imagine), Норвегии (Fidalgo), Польше (Mayfly), Восточной Европе (HBO), Греции (Cinobo), Индонезии (PT Falcon). В Эстонии релизом занимается компания Homeless Bob, во Франции - Kinovista.

В России дистрибьютором фильма стала компания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"). Дата проката пока не объявлена. Но как раз 19 ноября в семь вечера картину покажут в кинотеатре "Художественный". А 20 ноября состоится ее премьера в Таллине на кинофестивале "Темные ночи", куда часть команды поехала представлять фильм, который делался в том числе и в копродукции с Эстонией.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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