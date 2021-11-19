Комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправки о повышении МРОТ

Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину ПМ на 8,6% и МРОТ более чем на 8%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Сегодня поправки поступили в ГД и сразу же были рассмотрены комитетом по бюджету.

Его глава Андрей Макаров заявил, что решение повлияет на размер всех социальных выплат. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как оно будет реализовано". Макаров уточнил, что в одной из поправок в бюджет как раз говорится о механизме, который президент предложил для того, чтобы реализация его поручения была полностью обеспечена во взаимодействии правительства и парламента.

Глава комитета также напомнил поручение президента о том, что и пенсии должны быть проиндексированы выше инфляции. "Сейчас эта работа идет, в ближайшее врем она будет завершена", - сообщил парламентарий.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх в разговоре с журналистами подчеркнул, что поправки главы государства прежде всего посвящены решению одной из главнейших задач, которую президент уже неоднократно указывал - это борьба с бедностью.

В проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, а МРОТ, согласно Конституции России, не может быть меньше прожиточного минимума.