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19.11.2021 09:01
Рубрика: Российский автопром

Lada с обязательными допами с завода: АвтоВАЗ одумался

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ будет предлагать автомобили с дополнительными опциями, комплект и стоимость которых определены непосредственно заводом-изготовителем.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ - дилерам: "начните подготовку к запуску новой Lada Vesta"

Но то ли из-за проверки Федеральной антимонопольной службы, то ли из-за недовольства дилеров, которых новой моделью продаж компания лишила возможности повышения прибыли, решение было не отменено, но скорректировано.

Если ранее сообщалось, что у клиента не будет права отказаться при покупке автомобиля от пакета опций, который в зависимости от модели и комплектации плюс-минус одинаковый, то теперь, по данным Лада.онлайн, АвтоВАЗ предоставит покупателю такую возможность.

Для чего компании такая модель продаж? Цели акции заключаются в улучшении потребительских качеств автомобилей марки Lada; увеличении продаж аксессуаров; предоставлении дополнительной возможности реализации аксессуаров с использованием ресурсов автопроизводителя.

Целевые значения на продажу автомобилей с комплектами аксессуаров - 80%.

Ожидается, что допы, ставшие теперь полуобязательными, будут предлагать с 1 декабря этого года.

#Lada