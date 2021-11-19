Лукашенко дал интервью BBC, опровергнув традиционные фейки

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза, интеграционные процессы в Союзном государстве, взаимоотношение Беларуси и России и события в стране после прошлогодних президентских выборов составляли основное содержание интервью Александра Лукашенко, которое он дал британской медиакомпании BBC. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства, уточнив, что интересовали британских журналистов и подробности разговора главы государства с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

В качестве интервьюера на встрече, которая продолжалась около часа, выступил ведущий международный обозреватель BBC Стивен Розенберг, который специализируется на тематике постсоветского пространства. Съемочная группа уже не первый день работает в Беларуси, и, в том числе, на границе, куда белорусская сторона допустила все СМИ, включая зарубежные. При этом сопредельная Польша, как известно, продолжает придерживаться политики полной информационной блокады.

В числе многочисленных зарубежных СМИ BBC обратилась с просьбой об интервью главы белорусского государства, и съемочная группа была приглашена во Дворец Независимости. Лукашенко традиционно был готов ответить на все интересующие гостей вопросы. Однако, констатируют в администрации президента, риторика западных коллег напоминала традиционный набор штампов, особенно расхожих на Западе. Тем не менее, президент в очередной раз дал ответы на все вопросы.

В беседе с журналистом глава государства вспомнил про недавнее интервью американскому телеканалу CNN и выразил надежду, что британские журналисты сработают более корректно и солидно. Ожидается, что фрагменты беседы в ближайшие дни появятся в эфире BBC, а затем полностью она должна появиться в сети интернет.

Причем президент предложил Розенбергу не ограничиваться только данным интервью, а встретиться еще раз и провести беседу в прямом эфире, чтобы западная общественность могла без купюр услышать все то, что скажет белорусский лидер.

После завершения интервью, белорусские журналисты задали Стивену Розенбергу традиционные в таких случаях вопросы: как прошла беседа, каковы его впечатления. "Интервью не делается для того, чтобы собеседник согласился с вами. А для того, чтобы узнать точку зрения, - ответил журналист. - Я не пришел с целью что-то конкретно услышать. Я задал свои вопросы, и мне было интересно услышать, что он ответит".

Зато на встречное замечание, что президент отвечал на аналогичные вопросы уже много раз, обозреватель BBC заметил лишь только, что "зарубежным телекомпаниям - не очень часто". Хотя на большинство вопросов Лукашенко уже отвечал 9 августа во время многочасового "Большого разговора с президентом", где присутствовали западные коллеги британского журналиста.

Кстати, буквально в конце сентября глава государства дал интервью американской телекомпании CNN. Тогда в качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист также задавал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки, большинство из которых глава государства и на тот момент опровергал уже не раз.