На выплату пенсий направят средства, конфискованные у коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в Пенсионный фонд России будут поступать средства, конфискованные у коррупционеров.

Изменения вносятся в статью 17 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Пункт 1 этой статьи приводится в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации дополняется следующим видом: конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

Основными источниками формирования Пенсионного фонда России сейчас являются средства, отчисляемые работодателями на пенсионное страхование своих сотрудников и бюджетные трансферты, а также средства пенсионных накоплений застрахованных лиц.

Накануне глава государства поручил проработать вопрос повышения пенсии с 1 января 2022 года на уровень не ниже фактической инфляции. Изначально страховые пенсии планировалось индексировать с 1 января на 5,9 процента. Но годовая инфляция уже однозначно будет выше этой цифры.

"В соответствии с действующим законодательством пенсии индексируются, как правило, на уровень инфляции предыдущего года. В связи с тем, что по оценкам Минэкономразвития, инфляция в 2021 году окажется в пределах 7,8-8,1%, логично провести индексацию именно в этом диапазоне. Учитывая то, что президент дал поручение индексировать прожиточный минимум на 8,6%, такой сценарий наиболее вероятен", - спрогнозировал "Российской газете" возможный рост пенсий проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.