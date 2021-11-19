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19.11.2021 11:41
Рубрика: Культура

Ольга Любимова: Пополнение труппы МХТ им. Чехова станет задачей Хабенского

Текст: Инга Бугулова
МХТ им. Чехова готовится начать работу под руководством нового худрука - им, напомним, назначен Константин Хабенский. Накануне его первой встречи с труппой в новом качестве театр подвел небольшие итоги, рассказав министру культуры Ольге Любимовой о том, как обстоят дела - административные, финансовые и, конечно, творческие.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Так, первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина отметила, что театр продает более 80 процентов билетов своими силами, не привлекая билетных операторов. Новый виток интереса возник вместе с "Пушкинской картой".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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- По этой программе за 2,5 месяца куплено 1650 билетов на сумму 2,5 миллиона рублей. При этом мы получили новый приток молодежной аудитории, чему мы очень рады, - рассказала Марина Андрейкина.

Она также обратила внимание, что сейчас в труппе МХТ им. Чехова числится 108 артистов. Из-за пандемии штат понес значительные потери, при этом обновления труппы долгое время не происходило.

- Пополнение труппы новыми достойными артистами станет задачей Константина Юрьевича Хабенского. Это создаст здоровую конкуренцию среди выпускников театральных вузов, - прокомментировала Ольга Любимова.

При этом театр продолжает придерживаться традиций, введенных Олегом Табаковым - это и практика ведения таблиц эффективности спектаклей, и ориентация на сформулированный им секрет успеха, заключающийся в сбалансированном репертуаре и частой игре.

Напомним, Константин Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова в конце октября. На этом посту от сменил Сергея Женовача, который пробыл худруком около трех лет - с 2018 года.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры

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