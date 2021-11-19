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Опубликован новый постер к "Матрице: Воскрешение" - с Нео и Тринити

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    19.11.2021, 15:52
Текст:   Ася Кушнарева

Компания Warner Bros. показала официальный международный постер к новому фильму "Матрица: Воскрешение". На нем в своих прежних, уже культовых, образах представлены Нео и Тринити (Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс). Слоган картины - "Вернуться к истокам".

Четвертая часть "Матрицы" выйдет на экраны 16 декабря. Примерно в то же время фильм стартует на сервисе HBO Max.

Режиссер - Лана Вачовски, она же написала сценарий в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном, а также выступила продюсером. Лилли Вачовски впервые не приняла участие в работе над "Матрицей".

В других ролях сыграли Яхья Абдул-Матин II ("Аквамен") в роли Морфеуса, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф ("Охотник за разумом"), Приянка Чопра ("Куантико"), Кристина Риччи ("Семейка Аддамс", "Сонная лощина"), Джада Пинкетт Смит ("Вызов", "Готэм") и другие.

Напомним, в России фильм получил рейтинг R - "только для взрослых". Такое решение принято из-за ненормативной лексики и сцен насилия, которые присутствуют в фильме.

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