"Родина" представила ломоносовский выпуск в Ломоносовской школе

"Родина" презентовала ноябрьский номер журнала в московской Ломоносовской школе, где завершается традиционная ломоносовская неделя.

Спецкор "Родины" Артем Локалов прошел по пути Михаила Ломоносова с Курострова в Москву. Его материалы мы публиковали на сайте, а в ноябрьском номере - его большой репортаж. О нем он рассказал в школе.

Десять лет назад ученики и учителя Ломоносовки тоже прошли по маршруту рыбного обоза, с которым в 1730-м году 19-летний Михайло шел в Москву. Ни до них, ни после ни одна из школ не предпринимала такого масштабного путешествия.

В эти дни в школе проходит традиционная ломоносовская неделя. Уроки, игры и активности в соцсетях посвящены Ломоносову. Ученики читают его произведения, готовят традиционые северные блюда, которыми угощают друг друга. А накануне ученики угощали москвичей ломоносовскими пряниками на Никольской улице. Именно там находилась Славяно-греко-латинская академия, куда и пришел учиться Ломоносов.

Артем Локалов привез несколько выпусков журнала для школьной библиотеки, рассказал о соцсетях "Родины" и представил репортаж о людях, которые живут теперь на пути, который прошел Ломоносов, в YouTube-канале "Родины".