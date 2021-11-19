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19.11.2021 06:21
Рубрика: Общество

Краснов: Соблюдение закона на космодроме Восточном будет под контролем

Текст: Сергей Набивачев

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуратура и впредь будет неукоснительно контролировать соблюдение закона при строительстве космодрома Восточный. Он считает, что сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства.

Фото: Роскосмос/ РИА Новости
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Космодром Восточный Игорь Краснов посетил в рамках рабочей поездки в Амурскую область. Он осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры.

На межведомственном совещании с участием исполняющего обязанности гендиректора "Роскосмоса" Максима Овчинникова, заместителя гендиректора и исполнительного директора госкорпорации по вопросам строительства, представителей руководства Дирекции космодрома и органа государственного строительного надзора, а также ключевых подрядных организаций генеральный прокурор подчеркнул, что космодром является крупнейшим национальным проектом. Информация о его строительстве постоянно докладывается президенту России.

Напомним, что ранее был выявлен ряд масштабных хищений при возведении одного из крупнейших космических объектов.

В регионах Общество Космос Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

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