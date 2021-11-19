У упавшего в Хабаровске башенного крана истек срок эксплуатации

Башенный кран, который упал на строящееся здание поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске, использовали с истекшим сроком эксплуатации. У строительной организации не было документов о его готовности к дальнейшей работе. Не проводилась и экспертиза промышленной безопасности на объекте. К таким выводам пришли прокуроры Индустриального района города после проведения проверки по факту ЧП.

Был выявлен целый ряд нарушений техники безопасности. Так рабочим не выдавали специальную одежду и обувь, средства индивидуальной защиты. Не проводился необходимый вводный инструктаж.

"Начальник участка вовсе не проходил проверку на знание требований законодательства об охране труда", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении предприятия и его руководителя возбудили ряд административных дел и вынесли представления. Виновным грозят штрафы, общая сумма которых может составить 580 тысяч рублей, а также прекращение деятельности организации на срок до 90 суток.

Напомним, что несчастный случай на стройке произошел 26 октября. В результате падения крана погиб один из рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Представитель фирмы-застройщика после происшествия утверждал, что техника исправна и все необходимые документы у предприятия есть.