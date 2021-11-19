На Ставрополье арестовали женщину, насмерть сбившую четырех пешеходов

Георгиевский районный суд принял решение заключить под стражу на время следствия женщину, которая за рулем иномарки 15 ноября насмерть сбила четырех пешеходов на трассе в Ставропольском крае, которые бежали через дорогу, чтобы оказать помощь водителю перевернувшегося грузовика. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, водителя арестовали на два месяца.

- Прокурором было дано заключение о необходимости избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на два месяца, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц". Параллельно с этим свою проверку проводит прокуратура региона.

Как ранее писала "РГ", вечером 15 ноября на трассе Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды грузовой автомобиль пытался объехать вышедшего на дорогу водителя, вылетел на обочину и перевернулся. Проезжающие мимо машины остановились, из них выбежали водители и пассажиры, чтобы помочь водителю грузовика. В этот момент группу перебегавших дорогу людей сбила женщина, управлявшая автомобилем Mazda. Четыре человека погибли на месте, еще двое с серьезными травмами доставлены в больницу.