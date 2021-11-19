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19.11.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье арестовали женщину, насмерть сбившую четырех пешеходов

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Георгиевский районный суд принял решение заключить под стражу на время следствия женщину, которая за рулем иномарки 15 ноября насмерть сбила четырех пешеходов на трассе в Ставропольском крае, которые бежали через дорогу, чтобы оказать помощь водителю перевернувшегося грузовика. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, водителя арестовали на два месяца.

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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- Прокурором было дано заключение о необходимости избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на два месяца, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц". Параллельно с этим свою проверку проводит прокуратура региона.

Как ранее писала "РГ", вечером 15 ноября на трассе Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды грузовой автомобиль пытался объехать вышедшего на дорогу водителя, вылетел на обочину и перевернулся. Проезжающие мимо машины остановились, из них выбежали водители и пассажиры, чтобы помочь водителю грузовика. В этот момент группу перебегавших дорогу людей сбила женщина, управлявшая автомобилем Mazda. Четыре человека погибли на месте, еще двое с серьезными травмами доставлены в больницу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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