Бастрыкин поручил проверить на коррупцию похоронный бизнес Кубани

Действия чиновников и представителей похоронного бизнеса в Тимашевском районе Краснодарского края проверят на коррупционную составляющую.

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после скандала, разгоревшегося в регионе в конце октября. Тогда ритуальщики привезли тело умершей женщины к зданию администрации района, потому что его не стал принимать морг.

- Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову проверить озвученную в эфире информацию и представить доклад, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве считают, что в Тимашевском районе, возможно, есть коррупционная связь между должностными лицами, сотрудниками правоохранительных органов и представителями похоронного бизнеса.

Следователи из управления по Кубани уже ведут проверку необоснованного отказа морга принять тело. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ порегиону, сотрудники ведомства изучат и проверят все озвученные доводы работников морга и сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось ранее, 64-летняя женщина скончалась в Калининском районе, ее тело по предписанию участкового направили в морг Тимашевского района. Труп повезли сотрудники похоронного бюро. Однако в морге принять тело отказались, сославшись на выходной и отсутствие самого участкового, который якобы должен был находиться в сопровождении.

В итоге ритуальщики решили принести тело погибшей к зданию администрации Тимашевского района. Причем там они устроили "театр", изображая родственников покойной. Настоящие же родные женщины об этом ничего не знали, произошедшее вызвало у них шок.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших".