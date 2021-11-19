Скарлетт Йоханссон стала продюсером секретного проекта Marvel

Топор войны между Скарлетт Йоханссон и Disney окончательно зарыт в землю.

Глава Marvel Кевин Файги объявил, что артистка стала продюсером секретного и еще не анонсированного проекта во вселенной кинокомиксов студии.

Как пишет Deadline, новый продукт никак не будет связан с Черной вдовой.

Напомним, в июле этого года актриса подала на Disney в суд из-за гибридной схемы проката "Черной вдовы" и недополученной прибыли. Юридические разбирательства закончились мирным соглашением с получением госпожой Йоханссон требуемой компенсации.