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Скарлетт Йоханссон стала продюсером секретного проекта Marvel

Новости
    19.11.2021, 14:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi
Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Топор войны между Скарлетт Йоханссон и Disney окончательно зарыт в землю.

Фото: youtube.com/ worthplayingvideos
Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала

Глава Marvel Кевин Файги объявил, что артистка стала продюсером секретного и еще не анонсированного проекта во вселенной кинокомиксов студии.

Как пишет Deadline, новый продукт никак не будет связан с Черной вдовой.

Напомним, в июле этого года актриса подала на Disney в суд из-за гибридной схемы проката "Черной вдовы" и недополученной прибыли. Юридические разбирательства закончились мирным соглашением с получением госпожой Йоханссон требуемой компенсации.

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