Скарлетт Йоханссон возвращается в Disney в новом фильме Тайки Вайтити

Конфликт между актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Disney, похоже, исчерпан.

Напомним, актриса подала в суд на студию в связи ранней премьерой в Сети фильма "Чёрная вдова" с нею в главной роли, что, по мнению Скарлетт, лишило её дополнительного заработка. Стороны обменялись нелицеприятными репликами, а будущее Йоханссон в Disney оказалось под большим вопросом.

Однако в начале ноября в Disney, как сообщал портал Deadline, решили пойти на мировую и выплатить актрисе частями 40 миллионов долларов компенсации. Скарлетт, в свою очередь, отозвала иск. После чего актриса и студия публично заверили друг друга в самых нежных обоюдных чувствах.

И вот первый результат: по информации The DisInsider, Йоханссон сыграет в экранизации аттракциона "Диснейленда" "Башня ужасов", режиссёром которой станет Тайка Вайтити.

Напомним, на аттракционах также основаны франшиза "Пираты Карибского моря" и недавний фильм "Круиз по джунглям".