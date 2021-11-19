СМИ: Ульяновский автозавод могут продать

Группа "Соллерс Авто" реструктуризировала Ульяновский автозавод. Трёхлетний план мероприятий предполагал изъятие из компетенции УАЗа непрофильных активов и инфраструктуры - их отдали новообразованному ООО "Промфининвест". Теперь предприятие находится в поиске партнёра из списка глобальных автопроизводителей.

Реструктуризация, по мнению "Соллерса", позволит УАЗу сосредоточиться исключительно на том, чем и должен заниматься автопроизводитель: штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей. Накладные расходы - головная боль других компаний.

По данным источника "Коммерсанта", несколько лет УАЗ сможет существовать за счёт пользующихся спросом "Буханки" и "Патриота", но для продолжения жизни компании необходима платформа, которая бы позволила расширить модельную линейку (в лучшем случае) или стать предприятием, занимающимся сборкой машин других брендов. На новые проекты, как заявил глава УАЗа Адиль Ширинов, нет денег, поэтому и "Русский Прадо" отправлен в долгий ящик .

Возможные "союзники" пока не определены, но решение по этому вопросу могут найти в первом квартале 2022 года. В настоящее время "Соллерс Авто" имеет партнёров в лице коммерческого подразделения Ford (выпуск Transit в Елабуге) и компании Mazda, совместное предприятие с которой занимается сборкой моделей на Дальнем Востоке. Самым вероятным выглядит союз с Isuzu, первым результатом которого, согласно СПИКу, может стать загадочная модель УАЗ City. Но, как сообщил газете источник, УАЗ не ведёт переговоры с Isuzu. Также в активах Ульяновского предприятия не заинтересовался КамАЗ.

Таким образом, реорганизация УАЗа выглядит больше похожей не на действия по реанимации завода, а на попытку сделать его интересным в качестве актива для покупки кем-либо.