Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.11.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

СМИ: Ульяновский автозавод могут продать

Текст: Константин Руссов
Фото: Виктория Чернышева Фото: Виктория Чернышева
Фото: Виктория Чернышева

Группа "Соллерс Авто" реструктуризировала Ульяновский автозавод. Трёхлетний план мероприятий предполагал изъятие из компетенции УАЗа непрофильных активов и инфраструктуры - их отдали новообразованному ООО "Промфининвест". Теперь предприятие находится в поиске партнёра из списка глобальных автопроизводителей.

Фото: Пресс-служба УАЗа
Эксперт: УАЗ продолжит собирать брутальные автомобили для суровых людей

Реструктуризация, по мнению "Соллерса", позволит УАЗу сосредоточиться исключительно на том, чем и должен заниматься автопроизводитель: штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей. Накладные расходы - головная боль других компаний.

По данным источника "Коммерсанта", несколько лет УАЗ сможет существовать за счёт пользующихся спросом "Буханки" и "Патриота", но для продолжения жизни компании необходима платформа, которая бы позволила расширить модельную линейку (в лучшем случае) или стать предприятием, занимающимся сборкой машин других брендов. На новые проекты, как заявил глава УАЗа Адиль Ширинов, нет денег, поэтому и "Русский Прадо" отправлен в долгий ящик .

Возможные "союзники" пока не определены, но решение по этому вопросу могут найти в первом квартале 2022 года. В настоящее время "Соллерс Авто" имеет партнёров в лице коммерческого подразделения Ford (выпуск Transit в Елабуге) и компании Mazda, совместное предприятие с которой занимается сборкой моделей на Дальнем Востоке. Самым вероятным выглядит союз с Isuzu, первым результатом которого, согласно СПИКу, может стать загадочная модель УАЗ City. Но, как сообщил газете источник, УАЗ не ведёт переговоры с Isuzu. Также в активах Ульяновского предприятия не заинтересовался КамАЗ.

Таким образом, реорганизация УАЗа выглядит больше похожей не на действия по реанимации завода, а на попытку сделать его интересным в качестве актива для покупки кем-либо.

#УАЗ