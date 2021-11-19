В Минске 65 человек признаны потерпевшими от произвола польских военных

Количество потерпевших от произвола польских военных на границе с Беларусью продолжает увеличиваться, констатировал в пятницу председатель Следственного комитета РБ Дмитрий Гора.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних", - уточнил юрист, слова которого цитирует БЕЛТА.

Кстати, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность в связи с применением польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев и мигрантов на белорусско-польской границе. В интервью ТАСС официальный представитель этой международной организации Шабия Манту подтвердила, что УВКБ в курсе сообщений о применении на границе слезоточивого газа.

"Использование этих веществ вызывает серьезную озабоченность в том, что касается уважения прав людей, и по поводу их здоровья", - заключила она, напомнив, что согласно конвенция о статусе беженцев, принятой в 1951 году на Женевской конференции полномочных представителей, лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. Документ подписали 146 государств, в том числе Польша и Германия.

Белорусский МИД заявил, что инициирует расследование применения польской стороной специальных средств против беженцев на границе с привлечением международных организаций. Госпогранкомитет РБ назвал провокации на границе попыткой прямой агрессии в отношении Беларуси, а Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества.