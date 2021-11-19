В Минске назвали элементами "подготовки к войне" рост военного потенциала НАТО

"Элементами подготовки к войне" назвал наращивание вдоль западных границ Беларуси воинских контингентов и вооружений министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

По словам генерала, которые приводит БЕЛТА, в последнее время особенно явно видны нападки на республику со стороны Польши, стран Балтии и Украины. Более семи лет, напомнил он, США проводят операцию "Атлантическая решимость", во время которой в европейских странах, в большей степени Польше, странах Балтии, размещается воинский контингент.

"Численность его в Европе составляет более шесть тысяч, а более четырех тысяч - непосредственно на территории Польши и стран Балтии", - привел данные Хренин. Он напомнил, что всего в 15 км от государственной границы Беларуси находится литовский полигон Пабраде, где размещен танковый батальон, на вооружении которого насчитывается только 29 танков "Абрамс".

Правда, "буквально год назад нас уверяли, что они появились только на время учений "Защитник Европы-2020", в ходе которых, кстати, была отработана переброска войск США. Но сегодня мы видим, что батальон находится в Литве уже больше года, занимается боевой подготовкой. И никуда никто уходить не хочет", - констатировал министр.

Напомнил он и о проведении с 2017 года вооруженными силами НАТО операции "Усиленное передовое присутствие". И снова, уточнил он, "сосредотачивается воинский контингент на территории Польши и стран Балтии, численность которого превышает шесть тысяч военнослужащих".

В совокупности эти две операции, по оценкам белорусского разведывательного управления, составляют порядка 150 танков, около 200 боевых бронированных машин, значительное количество орудий полевой артиллерии, реактивные системы залпового огня, вертолеты. "И это не может нас не настораживать", - резонно заметил генерал.

Кроме того, он обратил внимание на проводимую уже 17 лет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Изначально ее осуществляли четыре самолета, а сейчас, по оценке белорусской стороны, их уже 14. Причем за этот промежуток времени численность белорусских ВВС не стала больше. Наоборот, она оптимизируемся.

В последние годы, добавил министр, "модернизируются и воздушные базы на территории стран Балтии и Польши. Под стандарты НАТО подготовлены пять или шесть аэродромов, еще на десяти ведутся работы".

Заметно растет, по словам Хренина, и армейский бюджет Польши. Из Варшавы звучат заявления о необходимости повысить численность ВС с 120 тысяч до 200 тысяч. Активно развиваются и войска территориальной обороны соседней страны.

Кроме того, стало известно, сообщил генерал, что формируется новая дивизия на брестском направлении - 18-я механизированная дивизия Польши. Срок готовности - 2026 год. Звучат заявления о закупке 250 танков "Абрамс", десятками собираются закупать самолеты F-35, беспилотные летательные аппараты "Байрактар. Это же все оружие ударное, наступательное. В этой связи он ставит вопрос ребром: "Зачем это происходит рядом с нами? Ведь подчеркиваем: мы никому не угрожаем".

И как военный человек министр делает единственно объективный вывод, что "это все комплекс мероприятий подготовки к войне". А заявления о, якобы, российской угрозе, по его словам, абсолютная неправда. "Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", - полагает Хренин. При этом он в очередной раз дал понять, что Россия - стратегический союзник Беларуси - никому не собирается угрожать.

Анализируя обстановку, складывающуюся на рубежах страны, он заявил, что очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события. Дело в том, что нынешнее положение дел ему напоминает события накануне начала Великой Отечественной войной.