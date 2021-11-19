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19.11.2021 11:53
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали условие для сокращения младенческой смертности

Текст: Алексей Рыбин

В Минздраве РФ рассказали, как снизить младенческую смертность на 20%. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, этого можно добиться при расширении программ обследования новорожденных, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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Салагай пояснил, что расширение неонатального скрининга позволит спасать около тысячи детей ежегодно.

"В настоящее время появилась возможность выявлять большее число заболеваний, для которых имеется патогенетическое лечение. Таких заболеваний на текущий момент 36 и, по мнению экспертов, внедрение расширенного скрининга на наследственные врожденные заболевания позволит не менее чем на 15-20% сократить младенческую смертность и дополнительно спасать около 1000 детей ежегодно", - сказал он.

Всего, по словам Олега Салагая, с момента введения в России программ скрининга обследовано уже более 23 млн младенцев и выявлено более 14 тысяч детей с заболеваниями, которым своевременно назначено соответствующее лечение.

Решение о расширении программ скрининга до 36 принял премьер-министр Михаил Мишустин в начале лета. По мнению ученых, программа позволяет не только выявлять тяжелые заболевания на самой ранней стадии, но и снижать затраты на лечение более чем в 4 раза.

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