В СФ обсудят с ведомствами законопроект об ответственности за пытки в тюрьмах

Рабочая группа в Совете Федерации обсудит с представителями Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и омбудсменом Татьяной Москальковой законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов и системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за пытки и жестокое обращение.

"Мы будем предлагать вносить в Уголовный кодекс РФ установление уголовной ответственности за применение пыток и жестокого обращения для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН. Если пытки применяются, допустим, не просто бандитами, которые хотят узнать код сейфа у банкира, если они причиняются должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов или ФСИН, - это будет являться отягчающим обстоятельством", - рассказала ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова. Она добавила, что предлагается срок наказания до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести увечий.

Законопроект обсудят 22 ноября на заседании рабочей группы. По словам сенатора, на него приглашены глава ФСИН Александр Калашников, представители Генпрокуратуры и Минюста, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. На заседании планируется обсудить определение пыток.

"Мы подвергаем сомнению применяемую сейчас статью о превышении полномочий. Мы считаем, что это слишком мягкая формулировка, и она не годится. Применение пыток сознательно, с определенной целью, - это, на наш взгляд, должно быть отягчающим обстоятельством", - подчеркнула Людмила Нарусова.

В начале октября были обнародованы записи пыток и изнасилований в тюремной больнице ФСИН по Саратовской области. Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления в Госдуме 16 ноября сообщил, что после этого заведено 12 уголовных дел, некоторым подозреваемым уже предъявили обвинения.