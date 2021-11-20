Новости

Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 17:30
Умер легендарный американский актер Арт ЛаФлер 16:19
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 15:05
Вышел трейлер комедии с Павлом Волей "Снегурочка против всех" 13:19
Умер актер из "Венчания со смертью" Георгий Морозюк 12:54

Опубликованы два новых постера "Матрицы: Воскрешение"

Новости
    20.11.2021, 21:18
Текст:   Ася Кушнарева

Компания Warner Bros. опубликовала очередную серию постеров к предстоящему фильму "Матрица: Воскрешение". Только несколько дней назад был показан постер с Нео и Тринити в классических образах, а теперь в официальном Twitter-аккаунте Warner Bros. India появилось сразу два новых изображения.

На одном из них силуэты Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) изображены на фоне дождя, что отсылает зрителя к предыдущим картинам: в похожей стилистике были выполнены постеры к первым "Матрицам". На другом постере те же герои снова появились вдвоем.

Напомним, новую "Матрицу" режиссировала Лана Вачовски, ее сестра Лилли Вачовски от работы над продолжением отказалась, объяснив это нежеланием делать "шаг назад" и усталостью от других проектов.

"Матрица: Воскрешение" станет четвертым фильмом сверхпопулярной серии. Первый фильм вышел на экраны в 1999 году и имел огромный успех, породив по своему сюжету множество комиксов, игры и аниме. В 2003 году появилась "Матрица: Перезагрузка", а буквально через полгода зрители увидели "Матрицу: Революцию". Теперь после многолетнего перерыва избранный Нео снова окажется в Матрице.

Фильм должен выйти в прокат 16 декабря 2021 года. Цифровой релиз состоится 22 декабря на сервисе HBO Max.

Новости

Умер актер Георгий Шахет - пан Марек из "Кабачка "13 стульев" 12:34
Названа причина смерти Валерия Гаркалина 11:04
Скончался народный артист России Валерий Гаркалин 10:36
Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд предложил заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в MCU 19.11.2021
Опубликован новый постер к "Матрице: Воскрешение" - с Нео и Тринити 19.11.2021
Скарлетт Йоханссон стала продюсером секретного проекта Marvel 19.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк 19.11.2021
Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала 19.11.2021
"Веном 2" стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате 18.11.2021
⧣ HBO
Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер сериала "Позолоченный век" от авторов "Аббатства Даунтон" 19.11.2021
Роулинг "отменили": писательницу не позвали на юбилей "Гарри Поттера" 17.11.2021
Появился трейлер второго сезона сериала "Пришельцы из прошлого" 17.11.2021