Опубликованы два новых постера "Матрицы: Воскрешение"

Компания Warner Bros. опубликовала очередную серию постеров к предстоящему фильму "Матрица: Воскрешение". Только несколько дней назад был показан постер с Нео и Тринити в классических образах, а теперь в официальном Twitter-аккаунте Warner Bros. India появилось сразу два новых изображения.

Return to the Source. #TheMatrixResurrections releases in Cinemas in India on Wednesday, December 22 in English, Hindi, Tamil & Telugu. Also in IMAX.



Visit : https://t.co/QOiq9uypI2 pic.twitter.com/S4X6ryyvdC - Warner Bros. India (@WarnerBrosIndia) November 19, 2021

На одном из них силуэты Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) изображены на фоне дождя, что отсылает зрителя к предыдущим картинам: в похожей стилистике были выполнены постеры к первым "Матрицам". На другом постере те же герои снова появились вдвоем.

Step back into the Matrix.

Check out the new poster of #TheMatrixResurrections, Coming to Cinemas on Wednesday, December 22 in English, Hindi, Tamil & Telugu. Also in IMAX.



Visit : https://t.co/QOiq9uQ16C pic.twitter.com/Rc2k8F7D4Z - Warner Bros. India (@WarnerBrosIndia) November 20, 2021

Напомним, новую "Матрицу" режиссировала Лана Вачовски, ее сестра Лилли Вачовски от работы над продолжением отказалась, объяснив это нежеланием делать "шаг назад" и усталостью от других проектов.

"Матрица: Воскрешение" станет четвертым фильмом сверхпопулярной серии. Первый фильм вышел на экраны в 1999 году и имел огромный успех, породив по своему сюжету множество комиксов, игры и аниме. В 2003 году появилась "Матрица: Перезагрузка", а буквально через полгода зрители увидели "Матрицу: Революцию". Теперь после многолетнего перерыва избранный Нео снова окажется в Матрице.

Фильм должен выйти в прокат 16 декабря 2021 года. Цифровой релиз состоится 22 декабря на сервисе HBO Max.