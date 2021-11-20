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20.11.2021 15:50
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл рассказал, о ком и о чем он молится ежедневно

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ежедневно молится о народе России, президенте РФ, стране и Русской православной церкви.

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"Я всегда молюсь о нашем народе, всегда молюсь о президенте. Молюсь о нашей стране. Но, конечно, в первую очередь я молюсь о нашей церкви, чтобы Господь оградил нас от расколов, от разделений, от всего, что ослабляет церковный организм. Вот эта молитва присутствует у меня каждый день", - сказал патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1".

Патриарху Кириллу (в миру Владимир Гундяев) в субботу исполнилось 75 лет. Президент РФ Владимир Путин в этот же день вручил ему высшую государственную награду РФ - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Владимир Гундяев был избран патриархом Московским и всея Руси в 2009 году. Он 16-й по счету патриарх Русской православной церкви.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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