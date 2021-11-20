Почти 50% россиян будут делать покупки в "черную пятницу". Об этом свидетельствуют данные опроса от аналитического центра "Битрикс24", сообщает RT.

Большинство респондентов, 66%, заявили, что буду делать покупки онлайн. При этом 44% опрошенных интересуют скидки на электронику, гаджеты и бытовую технику. Хотя подавляющая часть респондентов готовы потратить на эти цели всего лишь до пяти тысяч рублей.

Многие опрошенные, 39%, надеются получить в "черную пятницу" скидки от 70 до 90%. Хотя в прошлом году респонденты рассчитывали в основном на скидку от 50 до 70%.

"Покупателям важно понимать, что для многих товарных категорий, например гаджетов, такие скидки невозможны в принципе. А для высокомаржинальных товаров, например одежды, имеет смысл внимательно анализировать цену и скидку перед покупкой", - отметил e-commerce-эксперт "Битрикс24" Сергей Кулешов.

Ранее эксперты рассказали, какие права имеет покупатель во время распродаж и как не стать жертвой мошенников в эти дни.