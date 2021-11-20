Бастрыкин взял под контроль дело о гибели младенца в ДТП в новой Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о трагической гибели младенца в ДТП в новой Москве.

Как сообщает официальный сайт СК, контроль за расследованием ведет центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил главе столичного управления Андрею Стрижову доложить о результатах следствия.

Как уже писала "РГ", дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По ней виновному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Водитель "ГАЗели" задержан и доставлен к следователям отдела по ТинАО. Известно, что он сел за руль пьяным и на одной из улиц деревни Николо-Хованское сбил двух женщин с детьми. В ДТП погиб 9-месячный младенец, остальные пострадавшие госпитализированы.