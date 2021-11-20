С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива

Почти 95 тонн топлива откачали с контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель близ Находки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Ивана Агаревского.

Напомним, панамский контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. По данным региональных властей и таможенной службы, он вез 200 контейнеров с запчастями, в баках было более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

14 членов экипажа (все они - граждане Китая) эвакуировали с судна с помощью вертолета. В корпусе контейнеровоза обнаружили трещину, специалисты поставили боновые заграждения.

Откачку топлива начали неделю назад, но из-за непогоды ее периодически прерывали​​​.

По словам Агаревского, утечек горючего в воду нет. Работы по откачке продолжаются.