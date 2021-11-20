С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива

Новости

Пилот погиб в результате инцидента с самолетами Т-38С Talon на базе ВВС США 04:40
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 04:15
Несколько человек пострадали в ходе беспорядков в Роттердаме 03:37
Лечащий врач рекомендовал Байдену пройти дополнительное медобследование 03:05
Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори 02:35
Климов: Резолюция США о выборах в России не имеет юридической силы 02:26
Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей 01:35
Грузовой корабль Cygnus в субботу покинет МКС 01:23
Лукашенко раскритиковал действия польских силовиков против мигрантов 01:09
Французы заговорили о выходе из НАТО и союзе с РФ 00:32
Реестр иноагентов пополнили два участника 19.11.2021
Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается 19.11.2021
Опрос: большинство европейцев поддержали COVID-пропуска 19.11.2021
Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности 19.11.2021
Ученые: Сильную мигрень может устранить растительная диета 19.11.2021
УНИКС обыграл "Альбу" в Евролиге, отыгравшись с "минус 18" 19.11.2021
Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат 19.11.2021
Названы лучшие продукты для снижения веса 19.11.2021
Пара Бойкова - Козловский захватила лидерство на Гран-при Франции 19.11.2021
В Таджикистане прошла активная фаза учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2021" 19.11.2021
Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза 19.11.2021
В Минске назвали элементами "подготовки к войне" рост военного потенциала НАТО 19.11.2021
Суд арестовал начальника колонии в Мордовии, где содержится Уилан 19.11.2021
Суд арестовал на два месяца министра культуры Крыма Веру Новосельскую 19.11.2021
Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 04:45
Рубрика: Происшествия

С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива

Текст: Инесса Доценко

Почти 95 тонн топлива откачали с контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель близ Находки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Ивана Агаревского.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна

Напомним, панамский контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. По данным региональных властей и таможенной службы, он вез 200 контейнеров с запчастями, в баках было более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

14 членов экипажа (все они - граждане Китая) эвакуировали с судна с помощью вертолета. В корпусе контейнеровоза обнаружили трещину, специалисты поставили боновые заграждения.

Откачку топлива начали неделю назад, но из-за непогоды ее периодически прерывали​​​.

По словам Агаревского, утечек горючего в воду нет. Работы по откачке продолжаются.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Глава МИД РФ назвал вопрос шведского журналиста неприличным
Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается
Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей
Французы заговорили о выходе из НАТО и союзе с РФ
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных