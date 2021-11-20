Тишковец: В Москве преждевременно сформировался снежный покров

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве преждевременно сформировался снежный покров. Об этом синоптик написал в Instagram.

По словам Тишковца, высота покрова достигает местами 6 сантиметров.

"В Москве преждевременно сформировался снежный покров высотой от 2 до 6 см (ВДНХ - 2 см, Балчуг - 5 см, Тушино - 6 см). В городе идёт ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь", - объяснил синоптик.

Ранее Евгений Тишковец спрогнозировал на 20 ноября в столице и центре России аномальный снегопад и барическую "пилу". По словам синоптика, за день выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.

Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупреждает о порывах ветра до 15-20 метров в секунду, обледенении и налипании мокрого снега.