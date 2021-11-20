УАЗ рассказал о новой концепции развития. Компания готова к альянсу

О закрытии Ульяновского автозавода речи не идет. Напротив, "Соллерс" готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном, который, как предполагается, принесет свою платформу для производства автомобилей под собственным брендом и под брендом УАЗа.

"УАЗ совместно с акционерами находится в процессе пересмотра стратегии развития бизнеса в сторону развития партнерства и создания альянса.

В мировом автопроме сегодня практически ни один производитель не ведет самостоятельные разработки в одиночку. Это видно по сложившимся альянсам автопроизводителей. Автопром идет по пути синергии опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Так снижается стоимость разработки и повышается скорость вывода на рынок новых моделей и продуктовых линеек. Для Ульяновского автомобильного завода - это наиболее очевидный путь развития", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Соллерс".