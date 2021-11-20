Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение духовно-нравственных основ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. Он отметил его вклад в сохранение веры и упрочнение межнационального мира.

Поздравления спикера цитирует думский сайт.

"Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества"​​​, - заявил Володин. Он добавил, что патриарх также заботится о просвещении и воспитании молодежи. "Ваш вклад в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения", - считает председатель Госдумы.

Володин пожелал юбиляру здоровья и душевных сил.

Ранее патриарха поздравили с 75-летием президент Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Кроме того, глава государства подписал указ о его награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного.