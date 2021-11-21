Гинцбург жестко оценил попытки переждать пандемию без прививки

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил попытки некоторых россиян переждать пандемию коронавируса, не делая прививки. По словам ученого, это "совершенно глупый подход", сообщает РИА Новости.

Гинцбург уверен, что избежать заражения человеку не поможет даже собственный остров.

"Рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. И любой контакт - это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил ученый.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в России можно пятью препаратами: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н". До конца года будет произведено 300 миллионов доз этих вакцин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян успеть пройти вакцинацию до Нового года.