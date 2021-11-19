Голикова призвала россиян вакцинироваться до Нового года

Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса до новогодних праздников. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Татьяна Голикова.

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего же в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавирусной инфекции.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к COVID в России составляет более 50%. При этом пик осенней волны заболеваемости, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, уже пройден.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в России можно пятью препаратами: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".