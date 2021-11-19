Новости

В Волгограде группа неизвестных захватила здание Роспотребнадзора 15:20
Петр Бирюков: Парк коммунальной техники готов к работе в зимний период 15:15
Коллективный иммунитет в Москве достиг 67,1 процента 15:11
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 15:11
Состоялся релиз игры Battlefield 2042 15:04
В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела 14:59
Юную пациентку ВМА готовят к выписке после пересадки печени 14:56
Минюст Грузии: Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь в Гори 14:54
Число вакансий в 2 раза превысило число официально безработных 14:52
"Пушкинскую карту" оформили более трех миллионов молодых людей 14:49
Сочетание четырех продуктов снизит холестерин на треть за пару недель 14:43
В Росреестре рассказали об удобстве электронной регистрации сделок с жильем 14:42
Захарова: Члены НАТО не знают о планах друг друга 14:37
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 14:32
Залит самый большой каток Москвы 14:32
Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу 14:25
Путин ратифицировал продление соглашения с Китаем по пускам ракет 13:56
Путин обсудил с Совбезом РФ объединение усилий в борьбе с пандемией 13:54
Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 14:25
Рубрика: Общество

Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу

Текст: Алексей Рыбин

Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, слова которого приводит РИА "Новости".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Путин заявил о рисках распространения новых волн коронавируса

Врач подчеркнул, что ноябрьские нерабочие дни в целом повлияли на течение пандемии, а в Москве заболеваемость коронавирусом существенно уменьшилась. Об этом же заявила и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, заболеваемость в столице упала на 50%.

При этом Альтштейн отметил, что, несмотря на прохождение пика, заболеваемость пока остается на высоком уровне. В конце октября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов высказывал мнение, что Россия еще не подошла к пику четвертой волны коронавируса. Тогда Чепурнов предположил, что пик может наступить не раньше, чем в конце ноября.

По состоянию на 11 ноября, уровень коллективного иммунитета россиян оценивался в 49%.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ