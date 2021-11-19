Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу

Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, слова которого приводит РИА "Новости".

Врач подчеркнул, что ноябрьские нерабочие дни в целом повлияли на течение пандемии, а в Москве заболеваемость коронавирусом существенно уменьшилась. Об этом же заявила и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, заболеваемость в столице упала на 50%.

При этом Альтштейн отметил, что, несмотря на прохождение пика, заболеваемость пока остается на высоком уровне. В конце октября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов высказывал мнение, что Россия еще не подошла к пику четвертой волны коронавируса. Тогда Чепурнов предположил, что пик может наступить не раньше, чем в конце ноября.

По состоянию на 11 ноября, уровень коллективного иммунитета россиян оценивался в 49%.