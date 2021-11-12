Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 49%. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По состоянию на 12 ноября, вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла - 57 961 578 раз", - говорится в сообщении.

Неделю назад уровень коллективного иммунитета в стране составлял 48%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обеспечить защиту населения позволит уровень коллективного иммунитета в 90-95%.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).