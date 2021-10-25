В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19

Россия пока еще не подошла к пику четвертой волны коронавируса. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что пик осенней волны может наступить не раньше, чем через месяц. В своем прогнозе эксперт ориентировался на прошлогоднюю волну заболеваемости коронавирусом. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря.