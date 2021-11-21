Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года

Со следующего года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Индексация составит 8,6%. Для работающих граждан прожиточный минимум поднимут до 13 793 рублей, для пенсионеров - до 10 882 рублей, для детей - до 12 274 рублей.

Поправки, которые позволят увеличить МРОТ и прожиточный минимум на уровень, сопоставимый с инфляцией за 2021 год, уже внесены в Госдуму, текст законопроекта ко второму чтению был опубликован 20 ноября в базе данных нижней палаты парламента. О необходимости такого повышения ранее заявил президент Владимир Путин во время обсуждения проекта бюджета РФ на 2022-2024 годы.

Как писала ранее "РГ", повышение МРОТ влечет за собой увеличение большинства социальных пособий, федеральных и региональных доплат к пенсии и пособий по временной нетрудоспособности. Всего индексация коснется 19 миллионов россиян.

Ранее также стало известно, что со следующего года изменится порядок выплаты пенсий. Так, если пенсионер живет в регионе, где введен режим чрезвычайной ситуации, то он сможет получить ежемесячную выплату раньше, подав заявление в Пенсионный фонд. О еще двух новациях читайте в материале "РГ".